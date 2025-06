Granelli Confartigianato a Lecce | Cercare nuovi mercati è vitale ma adesso è più difficile

Nel cuore di Lecce, i granelli di Confartigianato affrontano la sfida di espandersi in nuovi mercati, tra tradizione secolare e l’esigenza di innovazione tecnologica. In un contesto globale complesso e in continua evoluzione, il mondo artigiano si ridimensiona, ma non si arrende: è in questi momenti di crisi che nasce la vera opportunità di rigenerarsi e reinventarsi. Ma...

Ia, Granelli (Confartigianato): opportunità ma sia complementare - In un mondo in rapido cambiamento, il ruolo dell’artigianato si rivela sempre più fondamentale: unendo tradizione e innovazione, crea valore, bellezza e legalità.

