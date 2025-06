Grandinate e piogge sui vigneti e colture | Assicurarsi è fondamentale

Grandinate e piogge improvvise sui vigneti e colture sono ormai un copione ricorrente di questa estate incerta. Dopo un caldo torrido, ecco che arrivano le abbondanti precipitazioni e le devastanti grandinate, minacciando i raccolti e la sostenibilità delle imprese agricole. La loro imprevedibilità sottolinea l’urgenza di strategie resilienti per affrontare i cambiamenti climatici, una sfida che richiede attenzione e innovazione per garantire un futuro prospero all’agricoltura italiana.

