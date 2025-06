Grande inaugurazione ad Avellino | apre Taglio e Montanara

un’esperienza culinaria autentica e irresistibile. Venerdì 20 giugno, vieni a scoprire il gusto unico della pizza fritta e al taglio, preparata con passione e ingredienti di qualità. L’inaugurazione promette un’atmosfera coinvolgente, tra musica e tanto buon cibo, pronta a diventare il nuovo cuore pulsante della zona. Non perdere l’occasione di essere tra i primi a vivere questa deliziosa novità ad Avellino!

Venerdì 20 giugno, dalle ore 20:00 alle 23:00, Avellino accoglie una nuova proposta gastronomica dedicata agli appassionati della pizza fritta e della pizza al taglio. In Piazza Castello 4 apre infatti "Taglio e Montanara", un locale che si preannuncia come punto di riferimento per chi cerca. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Grande inaugurazione ad Avellino: apre "Taglio e Montanara"

