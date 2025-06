Grande festa al Nuovo

Una serata indimenticabile, capace di unire passione e talento in un tripudio di emozioni. La palestra Gym & Tonic di Ferrara ha regalato al pubblico un vero e proprio spettacolo, con giovani danzatori che hanno portato sul palco la magia di “Una Notte al Museo”. Un evento che ha dimostrato come danza, creatività e dedizione possano trasformare ogni sogno in realtà, lasciando tutti senza fiato.

È stata una vera e propria esplosione di energia, talento e creatività quella andata in scena al saggio di fine anno della palestra Gym & Tonic di Ferrara, che ha portato sul palco tutti gli allievi – dai 6 anni in su – in un suggestivo viaggio danzante dal titolo: "Una Notte al Museo". Le coreografie di hip hop, curate da Giulio Villani, hanno portato sul palco un'esplosione di ritmo e contemporaneità. Ogni esibizione ha raccontato una storia diversa, intrecciando tecnica, musicalità e attitudine. I danzatori, con movimenti incisivi e sincronizzati, hanno trasformato lo spazio scenico in un ambiente urbano vivo e pulsante.

