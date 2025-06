Grande Brera indotto per Milano stimato in 520 milioni

La Grande Brera sta riscrivendo il volto culturale di Milano, generando un impatto stimato di 520 milioni di euro. Questo nuovo polo, che riunisce istituzioni storiche e scientifiche, sta consolidando la posizione della città come centro di eccellenza artistica e intellettuale. Un vero e proprio motore di crescita economica, sociale e culturale, capace di attrarre visitatori e valorizzare il patrimonio milanese. E questa è solo l’inizio di una trasformazione destinata a lasciare il segno.

Milano, 19 giu. (askanews) - La Pinacoteca di Brera ha presentato una ricerca Makno sul brand e sull'impatto economico sociale e culturale della Grande Brera, nuovo polo culturale che comprende Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio, Biblioteca Nazionale Braidense, ma anche l'Accademia di Brera, l'Osservatorio Astronomico, l'Orto Botanico e l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. "Da Brera alla Grande Brera - ha spiegato ad askanews Mario Abis, sociologo e direttore di Makno - l'impatto è stato misurato in circa mezzo miliardo che è un valore importante che crescerà ancora quando aggiungeremo anche gli elementi legati al pubblico e che è allineato anche alle grandi operazioni culturali fatte in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande Brera, indotto per Milano stimato in 520 milioni

