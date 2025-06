Grande attesa a Forlì per la Mille Miglia Tra i volti noti anche Carlo Cracco e Joe Bastianich

L’attesa a Forlì si fa palpabile: tra i volti noti, spiccano chef stellati come Carlo Cracco e Joe Bastianich, pronti a vivere l’emozione della Mille Miglia. Manca poco al passaggio di questa leggendaria corsa, che attraverserà il cuore storico della città venerdì alle prime luci dell’alba. La magia delle auto d’epoca, tra passione e tradizione, trasformerà Forlì in un teatro di emozioni che resteranno impresse nella memoria di tutti.

Mancano davvero poche ore al passaggio in città della Mille Miglia. La storica corsa automobilistica che ha incantato gli amanti delle quattro ruote per intere generazioni transiterà venerdì, nel cuore del centro storico forlivese a partire dalle 6:45 per circa tre ore, con un percorso che si.

