Gote color rosè | si ottengono con blush illuminanti dal finish iridescente delicato Un must del make up dell' estate 2025

Scopri la tendenza estiva 2025: le gote color ros232, luminose e iridescenti, incarnano il must-have di stagione. Dal classico rosa bonne mine alle innovative champagne cheeks, il make-up si trasforma in un vero e proprio statement di eleganza e luminosità . Un trend che valorizza l’abbronzatura e dona al viso un tocco sofisticato e fresco, perfetto per brillare sotto il sole. Preparati a rivoluzionare il tuo look estivo con queste nuance irresistibili.

I l fard piĂą celebre è senza dubbio quello rosa, per un trucco rosato bonne mine che dona sempre un senso di salute al viso. Per quest’estate, però, arriva l’ennesima evoluzione del tend: le champagne cheeks, ovvero gote color champagne, truccate con blush che si scoprono iridescenti, quasi illuminanti. Un trucco sofisticato e luminoso, perfetto per dare un twist al make up estivo. Abbronzatura e make up: come truccare al meglio la pelle ambrata X Leggi anche › A tutto illuminante: è tendenza Pearl Skin, pelle iper luminosa Blush luminoso per l’estate, effetto “champagne cheeks”. Le “champagne cheeks” sono il trucco dell’estate: gote rosĂ© e luminose quanto basta, che illuminano tutto il viso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gote color rosè: si ottengono con blush illuminanti, dal finish iridescente delicato. Un must del make up dell'estate 2025

In questa notizia si parla di: gote - color - blush - illuminanti

Cherry makeup: come replicare la tendenza trucco 2025; Il blush champagne dalle sfumature pesca iridescenti sarà il vostro preferito dell'estate 2025; Il blush liquido è il prodotto da avere per un trucco bonne mine luminoso e impeccabile.

Blush: i colori moda Primavera Estate 2018 - "E pensare che gli Egizi tingevano le gote con una polvere colorata ... Segnala elle.com

Il blush effetto rugiada ha conquistato anche Chiara Ferragni - Novità trucco estate 2023: i migliori blush illuminanti da avere per gote effetto rugiada come quelle di Chiara Ferragni Per ottenere le gote effetto rugiada (o dewy look) di Chiara Ferragni in ... Da cosmopolitan.com