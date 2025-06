Google Pixel 10 ha dato una spallata a Samsung

Il lancio di Google Pixel 10 ha rivoluzionato il panorama tecnologico, mettendo in discussione il predominio di Samsung. La scelta di Google di affidarsi al nuovo processore Tensor G5, abbandonando la collaborazione con Samsung, ha creato un vero e proprio scossone nel settore. Questa mossa strategica potrebbe segnare l’inizio di una nuova era, ridisegnando equilibri e sfide per i giganti della tecnologia.

La decisione di Google di "abbandonare" Samsung per Tensor G5 ha rappresentato per il colosso coreano una sorta di shock L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Pixel 10 ha dato una “spallata ” a Samsung

In questa notizia si parla di: google - samsung - pixel - dato

Samsung conferma che Google Gemini sbarcherĂ su Galaxy Watch e Buds 3 - Samsung ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Google Gemini sui suoi Galaxy Watch e sulle cuffie Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro.

Chi come me sta aspettando la one ui 7 sulla serie a14/a15/a23/a24/a33/a34 Spero che il mio samsung con la one ui 7 ritorni veloce come prima Vai su Facebook

Pixel, coro contro l'elaborazione di Google: foto troppo sature per alcuni clienti; Questa funzione di Google Pixel 9 arriverà presto su altri smartphone Android; Google sta sbancando in America con i Pixel. In Italia vende bene, ma può fare di più.

Google Pixel 9a, il nuovo modello entry-level appare in un video di Samsung Galaxy S25 Edge - Nel frattempo, lo stesso modello potrebbe essere stato inavvertitamente protagonista di un interessante leak, dando ... Riporta msn.com

Google Pixel 10 conferma la connettività satellitare - Google si prepara a lanciare i Pixel 10, attesi per l’estate, probabilmente ad agosto. Secondo tecnoandroid.it