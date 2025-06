Goleada Juventus nella notte Al-Ain steso! Tudor davanti Guardiola

Una notte memorabile a Washington: la Juventus di Igor Tudor sfodera una prestazione travolgente, battendo l’Al-Ain 5-0 e conquistando il primo posto nel girone G, lasciandosi alle spalle il Manchester City di Guardiola. Una goleada che ha sorpreso tutti, segnando un inizio scintillante per il Mondiale per Club, e lasciando i tifosi italiani con il fiato sospeso per quello che verrà. La Juve ha dimostrato di essere pronta a conquistare nuovi traguardi.

La Juventus batte l'Al-Ain 5-0 e si prende il primo posto nel girone G, a discapito del Manchester City di Pep Guardiola. GOLEADA – Meglio di così non poteva iniziare il Mondiale per Club della Juventus, che nella notte alle 3 italiane esordisce a Washington, nella capitale americana, per giocare contro gli emiri dell' Al-Ain. Non c'è partita. La squadra di Igor Tudor dilaga, concludendo il match addirittura sul 5-0. È una Juve devastante sin nel primo tempo, chiuso con un poker. Ad aprire le danze ci pensa dopo 11? il centravanti francese Kolo Muani, che replica poi allo scadere del primo tempo.

