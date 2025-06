Goldberg risponde alle critiche | Chi fa 176 a zero non deve mettersi in fila per il titolo

Goldberg torna sotto i riflettori e risponde alle polemiche scatenate dalla sua recente sfida a GUNTHER per il titolo mondiale. I critici sostengono che, con un record di 176 a zero, non dovrebbe fare fila per un titolo. Ma l’Hall of Famer WWE non si lascia intimidire: ecco come Goldberg ha reagito alle accuse di Bully Ray e alle voci sulla meritocrazia nel wrestling. La sua risposta promette di far discutere ancora a lungo.

Goldberg è tornato durante l’edizione del 16 giugno di Raw e ha sfidato GUNTHER per un match valido per il Titolo Mondiale. Questo ha scatenato numerose polemiche, con molti fan che hanno criticato il fatto che Goldberg non abbia fatto nulla per meritarsi una title shot. Ora l’ Hall of Famer WWE ha deciso di rispondere. La replica a Bully Ray sul “saltare la fila”. Parlando con JAKIB Sports, Goldberg ha risposto ai commenti di Bully Ray, che lo aveva criticato per aver ottenuto improvvisamente un match titolato senza meritarselo o senza “mettersi in fila”. Goldberg non è d’accordo, citando il suo record di 176 vittorie e zero sconfitte come motivo per cui non ha bisogno di aspettare il suo turno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Goldberg risponde alle critiche: “Chi fa 176 a zero non deve mettersi in fila per il titolo”

