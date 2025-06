Goldberg nel 2025 | perché è così over?

Nel 2025, Goldberg torna a conquistare il cuore dei tifosi a Raw, ricevendo un’accoglienza da superstar. Ma perché questo affetto così profondo, nonostante la sua carriera non sia ricordata per acrobazie o grandi discorsi? La risposta risiede nel suo carisma autentico e nella nostalgia che evoca, simboli di un’epoca passata. Un’eredità che, ancora oggi, fa di lui un eroe indiscusso nel mondo del wrestling.

Siamo nel 2025 e ancora una volta a Raw abbiamo un wrestler della vecchia guardia che viene accolto come un eroe. Il pop ricevuto infatti da Goldberg è stato enorme, così come sono stati enormi i cori a suo favore. Ma perché così tanto amore nei suoi confronti? La domanda è sorta spontanea a tanti. Anche perché non stiamo parlando di un wrestler che viene ricordato per particolari doti atletiche o verbali. Non abbiamo un promo storico o un match di alto livello che lo stampa nel nostro cervello indelebilmente. Ma volente o nolente, Goldberg ha rappresentato negli anni 90 una rottura rispetto al modello di wrestler in voga.