Gol dell’anno Serie A 2023 24 eletta la miglior rete dello scorso campionato | podio per Barella

Il calcio italiano si arricchisce di emozioni e spettacolo, anche grazie ai gol più memorabili della scorsa stagione. I tifosi hanno scelto il migliore, e il vincitore è Kenan Yildiz con una serpentina da applausi contro il Torino. Sul podio anche Nicolò Barella, simbolo di passione e talento. Scopriamo insieme quale rete ha conquistato il cuore dei fans e ha scritto la storia del campionato 2023/24.

Gol dell’anno Serie A 202324, ecco la rete più bella dello scorso campionato. Vince Kenan Yildiz grazie alla rete contro il Torino, podio per Barella. A un mese dalla fine del campionato, i tifosi hanno avuto modo di votare il miglior gol dell’ultimo campionato di Serie A. A vincere è stato Kenan Yildiz, grazie alla bellissima marcatura realizzata contro il Torino l’11 gennaio scorso. Decisiva la serpentina con la quale il classe 2005 ha superato i suoi avversari e il tiro secco che si è insaccato imparabilmente alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic. Secondo posto per Scott McTominay e il gol Scudetto in sforbiciata contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol dell’anno Serie A 2023/24, eletta la miglior rete dello scorso campionato: podio per Barella

