GOFFREDO PALMERINI TRA I VINCITORI DELL’INTERNATIONAL FLORENCE SEVEN STARS

Goffredo Palmerini, rinomato giornalista e scrittore aquilano, si distingue ancora una volta tra i protagonisti dell’International Florence Seven Stars, uno degli eventi più prestigiosi nel panorama culturale internazionale. Con entusiasmo e riconoscimento, Palmerini riceverà il Premio Dodici Stelle d’Europa per il Giornalismo internazionale, confermandosi come voce autorevole e appassionata. La sua presenza arricchisce un evento che celebra eccellenze e talento, sottolineando l’importanza del giornalismo nel mondo globale.

Al giornalista scrittore aquilano conferito il Premio Dodici Stelle d'Europa per il Giornalismo internazionale Carlo Franza, nell'edizione 2024 del Premio L'AQUILA – Si terrà a Firenze il 28 giugno alle 19, sulla Gran Terrazza Belvedere del Palazzo PLUS FLORENCE, la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premium International Florence Seven Stars 2025. Tra gli insigniti il giornalista e scrittore aquilano Goffredo Palmerini, cui andrà il prestigioso riconoscimento "Dodici Stelle d'Europa per il Giornalismo internazionale", così come deciso dalla Giuria composta da insigni studiosi e presieduta dal prof.

