Gloria Lisi | A Rimini totale mancanza di concretezza delle politiche abitative impossibile trovare casa

Nonostante le promesse, a Rimini manca ancora una soluzione reale al problema abitativo, lasciando cittadini e famiglie in balia di un’eterna attesa. La politica deve ascoltare e agire concretamente: è ora di passare dalle parole ai fatti e affrontare con determinazione questa emergenza.

Il gruppo consiliare Gloria Lisi per Rimini, anche in occasione dell'ultimo consiglio comunale "rileva la totale mancanza di risposte concrete e un'assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione in merito alle politiche abitative e alla rigenerazione urbana".