Gli Under 17 crollano con Tortona Il sogno si arena prima dei quarti

Gli under 17 della Vuelle si congedano dalle Finali Nazionali, vittime di un girone estremamente competitivo e di una sfortuna che ha segnato il loro cammino. Dopo un finale amaro contro Tortona, la squadra di coach Giovanni Luminati vede svanire il sogno di arrivare ai quarti di finale. La determinazione non manca, ma questa volta il destino ha deciso diversamente. Ora, si guarda avanti con rinnovata energia e ambizione.

Saluta le Finali Nazionali dopo la chiusura della fase a gironi la Vuelle under 17 di coach Giovanni Luminati, che nell’ultima sfida crolla nel secondo tempo contro Tortona e, in virtù dello scontro diretto a sfavore contro questi ultimi, vengono eliminati. La sfortuna di essere in quello che si è rivelato - numeri alla mano - il girone più combattuto delle intere Finali Nazionali ha giocato un brutto scherzo alla Vuelle, arrivata evidentemente a corto di energie dopo la sconfitta all’esordio (67-76) contro Bassano e la vittoria (69-67) sulla Vis Ferrara, che, ironia della sorte, batte Bassano e vince il girone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli Under 17 crollano con Tortona. Il sogno si arena prima dei quarti

In questa notizia si parla di: under - tortona - crollano - sogno

Derthona Awards 2025: Tortona diventa capitale dell’eccellenza gastronomica italiana - Nel 2025, Tortona si anima con i Derthona Awards, diventando la capitale dell’eccellenza gastronomica italiana.

Gli Under 17 crollano con Tortona. Il sogno si arena prima dei quarti.

Gli Under 17 crollano con Tortona. Il sogno si arena prima dei quarti - Saluta le Finali Nazionali dopo la chiusura della fase a gironi la Vuelle under 17 di coach Giovanni Luminati, che nell’ultima sfida crolla nel secondo tempo contro Tortona e, in virtù dello scontro ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Under 17 di Consolini trionfa a Tortona e vola alle finali nazionali - L’under 17 di coach Giordano Consolini ha chiuso il girone interregionale con una vittoria straripante in trasferta a Tortona per 105- Riporta msn.com