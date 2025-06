Gli studi d’eccellenza le sfide del paese e il governo delle sue fragilità

Gli studi di eccellenza sono il cuore pulsante di un Paese che affronta sfide complesse e fragilità su più fronti. In questo contesto, le parole di Roberto Garofoli, già sottosegretario alla presidenza del consiglio, risuonano come un invito a giovani talenti: servire l’Italia con passione, competenza e dedizione, affinché possano contribuire a costruire un futuro più solido e resiliente. È un richiamo che ispira e motiva a fare la differenza.

Pubblichiamo l'intervento di Roberto Garofoli, già sottosegretario alla presidenza del consiglio, alla giornata di insediamento del rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa Cari allievi della Scuola Sant'Anna, vi preparate a servire il Paese in mille modi, nella ricerca, nell'insegnamento, nelle aziende del nostro Paese. Spero non scartiate di farlo anche come civil servants. La vostra intelligenza, il bagaglio di conoscenza, le capacità di analisi maturate sarebbero assai utili nel concorrere a rendere il sistema istituzionale italiano più adeguato ai nuovi compiti e alle continue sfide che ci attendono in un mondo che cambia con crescente rapidità, purtroppo in peggio per taluni non trascurabili aspetti.