Gli studenti vogliono ’rispetto’ E’ stato uno dei temi più scelti | Mi è mancato in una relazione

Gli studenti pesaresi hanno dimostrato come il rispetto rappresenti un tema centrale e attuale, scelto da molti per la prima prova d’esame di maturità. La traccia sul rispetto ha catturato l’attenzione di numerosi candidati, che si sono confrontati con questa tematica complessa e profonda. Al termine della giornata, tra emozione e sollievo, gli esaminandi hanno condiviso le loro impressioni, evidenziando l’importanza di questa tematica nel percorso di crescita personale e sociale.

E’ senza dubbio quella sul tema del "rispetto", una delle tracce più gettonate e scelte dagli studenti pesaresi per la prima prova dell’esame di maturità che si è tenuta ieri mattina. Al termine della prima giornata di esami, all’uscita di scuola, tra emozione e un sospiro di sollievo, gli esaminandi si sono confrontati sulla prova appena affrontata. Sette le tracce su cui era possibile scegliere ed in tanti hanno deciso di affrontare quella dedicata alla riflessione sulla parola dell’anno Treccani "Rispetto", tratta da un articolo dell’ex caporedattore di Avvenire, Riccardo Maccioni. Tra questi Aurora Piccioni, dell’Istituto Ipsia Benelli, che ha affrontato il tema iniziando da una sua esperienza personale: "Mi è sembrato molto importante partire da ciò che ho vissuto in prima persona, parlando di una vecchia relazione dove non c’era rispetto – dice -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it