Gli studenti stranieri negli Stati Uniti potranno nuovamente richiedere il visto | Trump aveva sospeso gli appuntamenti

Buone notizie per gli studenti internazionali desiderosi di studiare negli Stati Uniti: il dipartimento di Stato ha annunciato la ripresa delle richieste di visto, ponendo fine alla sospensione introdotta durante l’amministrazione Trump. Questa decisione apre nuovamente le porte alle opportunità di formazione e cultura, rinnovando la speranza di un futuro accademico senza barriere. La decisione del presidente ha...

Buone notizie per gli studenti stranieri che desiderano frequentare l’università negli Stati Uniti. Dopo settimane di tira e molla, il dipartimento di Stato ha infatti fatto sapere che riprenderà a esaminare le richieste del visto. Una decisione che, almeno per il momento, annulla le misure dell’amministrazione di Donald Trump, che a fine maggio ha sospeso ogni appuntamento per richiedere il visto studentesco. La decisione del presidente ha rappresentato il culmine di una campagna contro molti dei più prestigiosi campus americani, rei, secondo lui, di non aver contrastato gli episodi di antisemitismo verificatisi nel corso delle proteste in supporto della Palestina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli studenti stranieri negli Stati Uniti potranno nuovamente richiedere il visto: Trump aveva sospeso gli appuntamenti

