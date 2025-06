gli studenti della johns hopkins accolti in comune

Gli studenti della Johns Hopkins University sono stati accolti con entusiasmo nel cuore di Modena, tra le meraviglie artistiche e culturali della città. Dal sito UNESCO di Piazza Grande al Duomo e alla Ghirlandina, fino alle Sale storiche del Palazzo comunale, hanno esplorato il patrimonio più prezioso della città. Questo viaggio rappresenta un’esperienza unica di apprendimento e scoperta, culminata in un’immersione totale nel patrimonio culturale modenese. Un’occasione che resterà nel cuore di tutti i partecipanti, arricchendo il loro percorso professionale e personale.

Dal sito Unesco di Piazza Grande, Duomo e Ghirlandina, alle Sale storiche del Palazzo comunale, per poi passare al Parco delle Terramare di Montale, al Museo civico e alla Galleria Estense a Palazzo dei Musei, con un pranzo anche al Mercato Albinelli. Sono solo alcune delle tappe degli studenti della Johns Hopkins University, a Modena dal 16 al 27 giugno, a conclusione del master in Cultural heritage management. Gli studenti sono stati accolti questa mattina in Municipio dall'assessora alle Politiche educative e Rapporto con l'Università Federica Venturelli, dopo una passeggiata in piazza Grande e la visita alle sale storiche del Palazzo comunale e dell'Acetaia.