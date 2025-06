Gli Stati Uniti riattivano i visti per gli studenti stranieri ma sorveglieranno i loro social

Gli Stati Uniti tornano ad accogliere studenti e ricercatori stranieri, riattivando le richieste di visto sospese da un mese. Tuttavia, questa ripresa comporta una novità significativa: controlli più rigorosi sui profili social dei candidati. Il Dipartimento di Stato ha annunciato che ogni domanda di visto F, M e J sarà attentamente esaminata, segnando un nuovo capitolo nelle politiche di sicurezza e immigrazione. Ma cosa significa tutto questo per i giovani talenti globali?

Dopo quasi un mese di sospensione, gli Stati Uniti riprenderanno l’emissione dei visti per studenti e ricercatori stranieri. La novità , però, è che le nuove linee guida impongono controlli molto più rigorosi, in particolare sui profili social dei candidati. Il Dipartimento di Stato ha comunicato che tutte le richieste di visto F, M e J – utilizzati per studio, scambi accademici e ricerca – saranno esaminate con attenzione per individuare eventuali segnali di « ostilità » verso il governo, i cittadini, le istituzioni o i valori fondativi degli Stati Uniti. I richiedenti dovranno rendere pubblici i propri account social, pena l’esclusione dal colloquio in ambasciata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli Stati Uniti riattivano i visti per gli studenti stranieri, ma sorveglieranno i loro social

