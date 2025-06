Gli intagli pop di Luca Terribili in mostra in via Margutta

Gli intagli pop di Luca Terribili in mostra in via Margutta. Da venerdì 20 giugno a lunedì 22 settembre 2025, gli spazi de Il Margutta Veggy Food & Art ospitano la prima mostra personale di Luca Terribili, Pop in Time – Intagli iconici, un'esposizione che trasforma il legno in linguaggio visivo per esplorare i concetti universali di tempo, memoria e identità, invitando i visitatori a riflettere sulla nostra storia attraverso opere che uniscono arte e cultura pop.

