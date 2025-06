Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Se siete appassionati di musica e desiderate vivere il weekend all'insegna del ritmo e della cultura, Modena vi aspetta con eventi imperdibili. La 31ª Festa Europea della Musica trasforma la città in un palcoscenico vibrante, con oltre 40 concerti, 250 musicisti e 23 location distribuite tra le vie e i quartieri. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da un'esperienza musicale unica e indimenticabile!

Modena celebra la 31ª Festa Europea della Musica: 40 concerti, 250 musicisti e 23 location in tutta la città Da venerdì a domenica Modena si trasforma in un grande palcoscenico diffuso per celebrare la 31ª edizione della Festa Europea della Musica, giunta al suo 30º appuntamento modenese. Un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

In questa notizia si parla di: modena - eventi - perdere - provincia

Modena si prepara alla nona tappa del Giro d'Italia con eventi culturali e mostre - Modena si avvicina alla nona tappa del Giro d’Italia con un ricco programma di eventi culturali e mostre, coinvolgendo la comunità e celebrando la passione per il ciclismo.

Ti aspettiamo sabato 21 e domenica 22 giugno a Bosco Albergati per "Crepuscolo in Bosco"! Eventi, attività e divertimento all'aria aperta, laboratori per bambini e per tutta la famiglia, cibo e spettacoli musicali. Leggi tutto sul sito https://www.modenabimbi.it/e Vai su Facebook

Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia.

Fine settimana ricco di eventi a Modena e provincia: musica, motori, trekking e cultura - La Provincia: Dalla Notte Rossa a Maranello al Fiera dell economia montana a Pavullo passando per Fanano e per San Felice dove arriva anche Ivan Cattaneo ... Da lapressa.it

Dove andiamo? Proposte per il fine settimana a Modena e provincia - Il fine settimana tra sabato 17 e domenica 18 maggio si preannuncia ricco di appuntamenti per tutti i gusti in città e nei comuni della provincia ... Scrive lapressa.it