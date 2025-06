Gli Euroayatollah | l' Ue si schiera dalla parte sbagliata

Gli euroayatollah dell’UE si schierano dalla parte sbagliata, proteggendo Khamenei e i suoi crimini orribili. In un'Europa che predica i diritti umani, ci chiediamo: dove sono finiti i valori di libertà e giustizia? È tempo di riscoprire la coerenza e mettere al centro i principi che rendono l’Unione davvero un faro di progresso. La vera sfida è tornare a credere nei nostri ideali, senza compromessi.

L’Unione europea si mette il turbante. Fa scudo a Khamenei, il cui crimine minore – parliamo solo del 2024 – è stato quello di infliggere 975 esecuzioni capitali, parte di queste a omosessuali, o fedifraghi a prescindere dalle inclinazioni. Scusate: dov’è finita l’Ue dei diritti? È la stessa Ue dove ogni giorno i progressisti si scagliano contro l’ungherese Viktor Orbán, il quale non sarà proprio un liberale né un’educanda, ma paragonato alle barbe islamiche potrebbe dire messa. Dall’Inno alla gioia Bruxelles è passata all’Ue Ue Ayatollah, dirige l’orchestra il maestro Alì. Musica! LE SPIEGAZIONI «Sia chiaro», ha dichiarato in queste ore il signor Anouar El Anouni, che è il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell’Unione non musulmana ma europea, «un cambio di regime non fa parte della posizione concordata dall’Ue». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it