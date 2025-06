Gli attori de Il Paradiso delle Signore sfilano nella Perla Inaugura la mostra con gli abiti iconici della serie

Gli attori de Il Paradiso delle Signore scendono in passerella per inaugurare una mostra unica, dove moda e cinema si incontrano. Un viaggio nel passato tra costumi d’epoca, filmati esclusivi e atmosfere suggestive, pronto a catturare il cuore di ogni appassionato. Domenica 22 giugno, alle 19, Villa Franceschi a Riccione apre le sue porte: un’occasione imperdibile per rivivere i glamour di un’epoca indimenticabile e lasciarsi trasportare dall’incanto del passato.

Tutto pronto per il taglio del nastro della mostra che consentirĂ di fare un tuffo nel passato tra costumi d'epoca, filmati inediti e suggestioni cinematografiche. Domenica 22 giugno, alle 19, a Villa Franceschi (viale Gorizia, Riccione) aprirĂ le porte ai visitatori l'esposizione immersiva.

