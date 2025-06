Gli attivisti di Venezia contro Jeff Bezos | Non è un matrimonio è un' invasione così l' imprenditore dice al mondo che comanda lui

Il 28 giugno, Venezia si prepara a una vibrante protesta contro l'invasione del suo spazio da parte di Jeff Bezos e degli ospiti del matrimonio Sanchez. Tommaso Cacciari e i gruppi come «No Space for Bezos» vogliono ricordare al mondo che questa città unica non è una semplice location da affittare, ma un patrimonio da tutelare. È un atto di coraggio per difendere la sua identità e il suo spirito unico.

Il 28 giugno Tommaso Cacciari e gli altri attivisti del gruppo «No Space for Bezos» saranno tra canali e calli per bloccare l'arrivo degli ospiti del matrimonio Bezos Sanchez: «Magari non riusciremo a fermarli, ma sicuramente li obbligheremo a guardare in faccia la città e i cittadini. Venezia non è una location da affittare».

