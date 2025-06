Gli 80 anni di Aung San Suu Kyi in carcere il figlio | nessuna notizia

In un gesto di affetto e speranza, Kim Aris, figlio di Aung San Suu Kyi, ha celebrato l'80esimo compleanno della madre con una corsa a Hyde Park, mentre lei si trova ancora in carcere. Un messaggio potente che ribadisce il desiderio di libertà e giustizia in Myanmar, dove il paese vive un momento di crisi senza precedenti. La lotta per i diritti umani continua, e questo evento segna un altro capitolo nell'inarrestabile impegno di una famiglia e di un'intera nazione.

Londra, 19 giu. (askanews) - Kim Aris, figlio della attivista e leader politica del Myanmar Aung San Suu Kyi festeggia l'80esimo compleanno della madre, ancora in carcere, con una corsa di 10 chilometri a Hyde Park, a Londra. "Mia madre √® in prigione da quattro anni e mezzo. Il Paese √® in pieno subbuglio e questa √® solo un'estensione dei decenni di governo militare che abbiamo vissuto. Ma questo momento √® il peggiore in Birmania, per quanto mi riguarda. E ovviamente penso a mia madre, visto che oggi √® il suo compleanno". Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, √® stata incarcerata per decenni dalla giunta militare, fra prigione e domiciliari, prima di essere liberata nel 2010, da l√¨ l'ascesa ai vertici della politica birmana, con grandi critiche per non aver fatto nulla per fermare il genocidio dei musulmani Rohingya; poi dopo un nuovo colpo di Stato militare √® stata di nuovo condannata e imprigionata, nel 2021. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Gli 80 anni di Aung San Suu Kyi in carcere, il figlio: nessuna notizia

"Verità e riconciliazione vanno di pari passo. Una volta ammessa la verità, il perdono è molto più possibile. Negare la verità non porterà al perdono, né dissipierà la rabbia in coloro che hanno sofferto". Così Kim Aris, il figlio minore di Aung San Suu Kyi, ha ricor

