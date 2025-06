Giustizia tributaria l’Irpinia rilancia la battaglia | no fusione con il Sannio

L'Irpinia si mobilita con determinazione per difendere l'autonomia della propria Corte di Giustizia tributaria, opponendosi all'ipotesi di fusione con il Sannio. La battaglia, portata avanti da professionisti e cittadini, evidenzia l'importanza di preservare un presidio di giustizia strategico e vicino alle esigenze locali. In un panorama in continua evoluzione, la tutela delle istituzioni territoriali resta una prioritĂ cruciale per garantire equitĂ e efficienza nel sistema giudiziario.

Tempo di lettura: 3 minuti Si consolida la battaglia che vede in campo Irpinia e Sannio per evitare l’accorpamento della Corte di Giustizia tributaria di Avellino con quella di Benevento, con il timore di una decisione simile e futura da parte del Governo anche per quel che riguarda la sede del Tribunale della cittĂ capoluogo irpino, come ha osservato il Presidente dell’Ordine degli avvocati, Fabio Benigni.  La questione è stata al centro di un confronto che si è tenuto alla Camera di Commercio Irpinia- Sannio di Avellino, tra rappresentanti delle istituzioni, dell’avvocatura e del mondo accademico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giustizia tributaria, l’Irpinia rilancia la battaglia: no fusione con il Sannio

In questa notizia si parla di: giustizia - tributaria - irpinia - battaglia

Giustizia Tributaria: novitĂ del Dlgs 81/2025 su conciliazione e processo telematico - Il Decreto Legislativo n. 81/2025 rivoluziona la giustizia tributaria in Italia, portando novitĂ importanti e strategiche.

ITV NOTIZIE Edizione 20:30 del 18-06-2025 L’informazione quotidiana dell’Irpinia Aggiornamenti su: Attualità | Politica | Cronaca | Società ... Vai su Facebook

Consiglio regionale della Campania con Avellino per salvare la Corte tributaria; Avellino difende la sua Corte tributaria: “Un presidio da tutelare, no alla soppressione”; Corte di Giustizia tributaria di Avellino, avvocati a Roma contro la soppressione.

Riforma della giustizia tributaria: prospettive e territorio - Si terrà giovedì 19 giugno 2025 alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio Irpinia Sannio (Piazza Duomo, 5 – Avellino), l’importante convegno dal titolo: ”La riforma della ... Scrive irpinia24.it

Pagamento Imu. Battaglia legale del Comune - VOLTERRAIl Comune di Volterra si costituisce e resiste in giudizio nel ricorso alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Firenze per un accertamento che, stando il Comune, si era ... Come scrive lanazione.it