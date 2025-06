Giustizia è fatta | assolto il carabiniere che uccise un immigrato egiziano che aveva accoltellato quattro persone video

Un caso che ha fatto scalpore, ma la giustizia ha fatto chiarezza: il carabiniere Luciano Masini è stato assolto, confermando che la sua azione rientra nella legittima difesa. La procura di Rimini ha sottolineato come, in quella tragica notte di Capodanno, l’intervento fosse stato proporzionato e corretto, soprattutto considerando la vicinanza dell'aggressore. La verità emerge forte e chiara: nel rispetto delle regole, si tutela la vita.

Legittima difesa, altro che abuso. La vittima si era avvicinata a 80 centimetri e il carabiniere “aveva agito correttamente”: è questa la conclusione della procura di Rimini, che ha chiesto l’ archiviazione per Luciano Masini, il carabiniere che nella notte di Capodanno ha sparato e ucciso Muhammad Sitta, 23enne egiziano, dopo che aveva accoltellato quattro passanti a Villa Verucchio. In evidente stato di alterazione, il giovane si aggirava armato per strada, ignorando gli ordini del maresciallo di gettare il coltello. Masini aveva esploso dodici colpi, i primi a terra per intimidirlo, poi colpendolo per fermarne l’avanzata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it