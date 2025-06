Giuseppe Conte lancia appello contro aumento spese difesa al vertice Nato

Giuseppe Conte si schiera con forza contro l'aumento delle spese di difesa proposto al vertice NATO, lanciando un appello ai leader europei. Con dati che fanno riflettere, avverte che un incremento troppo elevato potrebbe triplicare i costi, mettendo a rischio le finanze dei Paesi aderenti. È un bivio storico, una scelta cruciale tra solidarietà e sostenibilità . Ecco la sua chiamata all'azione: le decisioni di oggi plasmeranno il nostro futuro.

"Se la proposta di aumentare le spese del comparto della difesa fino al 5% del PIL venisse accolta i soli Paesi europei aderenti alla Nato spenderebbero oltre 500 miliardi di euro in più all'anno, quasi triplicando la spesa attuale. Se questo aumento venisse contenuto al 3,5% del PIL, la spesa salirebbe di 270 miliardi. Siamo di fronte a un bivio storico, a un'urgenza che impone di scegliere da che parte stare". E' la lettera-appello che il leader M5s, Giuseppe Conte, lancia dalle pagine on line del Corriere della Sera e del Fatto Quotidiano per chiedere negli stessi giorni del vertice Nato un confronto pubblico ai leader dei partiti progressisti europei da svolgere proprio a L'Aia nei giorni del vertice atlantico.

