Giuramento capi tecnici RFI il centrodestra attacca Falcomatà | Passerella mediatica stucchevole

Il centrodestra di Reggio Calabria non risparmia critiche al sindaco Falcomatà, accusandolo di usare Palazzo San Giorgio come palco per una passerella mediatica stucchevole. La polemica si accende attorno alla recente cerimonia del giuramento dei capi tecnici RFI, che, secondo gli esponenti di opposizione, sembra più un'azione personale che un impegno istituzionale. Una querelle che rischia di distogliere l’attenzione dai veri bisogni della città, mettendo in discussione la trasparenza e la credibilità dell’amministrazione.

"Ancora una volta il sindaco Falcomatà trasforma Palazzo San Giorgio in un palcoscenico di propaganda personale nell’ennesima iniziativa che nulla ha a che vedere con l’Amministrazione comunale". Così i consiglieri comunali del centrodestra al Comune di Reggio Calabria in una nota commentano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Giuramento capi tecnici RFI, il centrodestra attacca Falcomatà: "Passerella mediatica stucchevole"

In questa notizia si parla di: centrodestra - falcomatà - giuramento - capi

Reggio, il centrodestra: Falcomatà fa solo propaganda.