Giulio Giaccio ucciso e sciolto nell'acido per errore familiari rifiutano risarcimento dall'imputato

Una tragica storia di errore e violenza scuote la cronaca italiana: Giulio Giaccio, giovane operaio di 26 anni, è stato ucciso e sciolto nell'acido per un grave equivoco. Nonostante la devastante sofferenza, i familiari rifiutano ogni risarcimento dall’imputato. La richiesta della Procura di riconoscere l’aggravante mafiosa evidenzia la gravità del crimine. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda drammatica e le implicazioni che ne derivano.

La Procura ha chiesto il riconoscimento dell'aggravante mafiosa per l'omicidio di Giulio Giaccio, l'operaio 26enne ucciso perché scambiato per l'amante della sorella di un camorrista del clan Polverino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

