Giulia Salemi incidente a The Cage | Ecco perché mi avete visto con il ghiaccio per giorni

Durante l’ultima puntata di The Cage – Prendi e Scappa, Giulia Salemi si è trovata coinvolta in un incidente improvviso e inatteso. Mentre il gioco volgeva al termine, l’irruenza di Sandro l’ha travolta accidentalmente, lasciandola a terra e costringendola a restare con il ghiaccio per giorni. Questo episodio ha fatto parlare tutti, dimostrando come anche le situazioni più buffe possano trasformarsi in momenti di grande suspense e preoccupazione. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Durante l’ultima puntata di The Cage – Prendi e Scappa, Giulia Salemi è finita letteralmente “a terra” per colpa dell’irruenza di un concorrente, Sandro, che per errore l’ha travolta. Il gioco correva verso il gran finale, i secondi scorrevano e l’adrenalina era al massimo. Ma nessuno, nemmeno lei, si aspettava un incidente tanto buffo quanto doloroso. Il momento in cui Sandro ha “fatto fuori la Salemi”. Il concorrente, Sandro, stava dando il massimo nella fase finale del gioco, quella in cui i partecipanti si alternano per entrare nella gabbia e accaparrarsi quanti più premi possibile. Nella confusione del momento, mentre cercava di afferrare una casetta per gatti, oggetto piuttosto voluminoso, è finito per travolgere proprio Giulia Salemi, che si trovava troppo vicina all’ingresso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giulia Salemi, incidente a The Cage: “Ecco perché mi avete visto con il ghiaccio per giorni”

