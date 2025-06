giulia attene muore una 22enne sul lungotevere flaminio indagine per omicidio stradale

Una tragedia scuote il cuore di Roma: Giulia Attene, giovane di soli 22 anni, perde la vita in un violento schianto sul Lungotevere Flaminio. L’incidente tra uno scooter Yamaha X-Max e un’auto Volkswagen Caddy ha sconvolto la comunità e sta portando le autorità a indagare per omicidio stradale. Mentre le indagini proseguono, si apre una finestra sulla sicurezza delle strade e sulla fragile vita di chi le attraversa.

La dinamica del drammatico incidente. Una giovane di 22 anni, identificata come Giulia Attene, è deceduta intorno alle 12:00 di giovedì 19 giugno in un violentissimo scontro tra lo scooter Yamaha X-Max su cui viaggiava come passeggera e un Volkswagen Caddy condotto da un 28enne. L’incidente è avvenuto su Lungotevere Flaminio 78, nel tratto chiuso tra Ponte Duca d’Aosta e Piazza Gentile da Fabriano, in direzione centro. Il conducente dello scooter, un 23enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli con ferite gravi, ma non in pericolo di vita. Malgrado l’intervento tempestivo del 118, i soccorritori non sono riusciti a salvare Giulia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it