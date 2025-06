Giubileo dei Giovani a Roma | attesi oltre un milione di fedeli a Tor Vergata Gualtieri | La prova più impegnativa

Il Giubileo dei Giovani 2025 a Roma si avvicina, con oltre un milione di fedeli attesi a Tor Vergata. Un vero banco di prova per la città , come ha sottolineato il sindaco Gualtieri, che si prepara ad accogliere un afflusso senza precedenti di pellegrini da tutto il mondo. Questo evento rappresenterà il momento clou dell’anno giubilare, trasformando Roma in un crocevia di fede, speranza e unità .

«Sarà la prova più impegnativa per la città ». Così ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della seduta straordinaria dell’assemblea capitolina che si è tenuta all’ Università di Tor Vergata, interamente dedicata al Giubileo dei Giovani 2025. Un evento che rappresenterà senza dubbio il momento clou dell’intero anno giubilare: un flusso straordinario di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo, con gli appuntamenti principali previsti per il 2 e 3 agosto alle Vele di Calatrava. Il programma: dai cammini a piedi alla Veglia con il Papa. Il Giubileo dei Giovani inizierà ufficialmente il 28 luglio, con l’arrivo di centinaia di migliaia di partecipanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Giubileo dei Giovani a Roma: attesi oltre un milione di fedeli a Tor Vergata. Gualtieri: «La prova più impegnativa»

