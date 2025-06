Giro Next Gen nelle terre di Coppi vince Rafferty | corre nella squadra del figlio di Merckx

L’attesa per il Giro Next Gen si infiamma nelle terre di Coppi, con la vittoria di Adam Rafferty, talento irlandese del team Hagens Bermans Jayco di Axel Merckx, che corre accanto al figlio di Merckx. La quinta tappa a Gavi ha visto un sorpasso emozionante, con Turconi secondo a soli 8 secondi. La maglia rosa ora veste Tuckwell, e il grande finale a Pinerolo domenica promette scintille. Resta sintonizzato!

Quinta tappa a Gavi: successo dell'irlandese Adam Rafferty, che gareggia per il team Hagens Bermans Jayco diretto da Axel Merckx. Turconi secondo a 8". La nuova maglia rosa è il britannico Tuckwell. Domenica gran finale a Pinerolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro Next Gen, nelle terre di Coppi vince Rafferty: corre nella squadra del figlio di Merckx

In questa notizia si parla di: rafferty - merckx - giro - next

Giro Next Gen, nelle terre di Coppi vince Rafferty: corre nella squadra del figlio di Merckx; Giro Next Gen – Successo di Rafferty, maglia a Tuckwell; NEXT GEN, RAFFERTY «È IL GIORNO PIÙ FELICE DELLA MIA VITA. IERI LA VITTORIA DEL MIO AMICO SETH DUNWOODY MI HA ISPIRATO».

NEXT GEN, RAFFERTY: «È IL GIORNO PIÙ FELICE DELLA MIA VITA. IERI LA VITTORIA DEL MIO AMICO SETH DUNWOODY MI HA ISPIRATO» - Dopo il successo di Seth Dunwoody oggi a conquistare la vittoria di tappa al Giro Next Gen sul traguardo di Gavi è stato un altro irlandese, Adam Rafferty. Si legge su tuttobiciweb.it

GIRO NEXT GEN. A GAVI TRIONFA RAFFERTY. TUCKWELL IN ROSA - L'azione decisiva nel finale, dopo essersi inserito nella fuga giusta: l'irlandese della HBG trionfa nella Fiorenzuola D'Arda - Lo riporta tuttobiciweb.it