Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Fiorenzuola d’Arda-Gavi | orari percorso favoriti Occasione per il fratello di Milan?

Oggi, nella quinta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, gli appassionati sono pronti a vivere un emozionante spettacolo tra Fiorenzuola d’Arda e Gavi. Con un percorso di 153 chilometri e una probabile volata di gruppo, questa frazione promette battaglie intense e sorprese. Non perdere la diretta live dalle 14.00 per scoprire tutti i dettagli, i favoriti e le emozioni di questa tappa che potrebbe riservare sorprese importanti, anche per il fratello di Milan.

Quinta tappa per il Giro d’Italia NextGen 2025. Frazione che dovrebbe concedere tranquillità agli uomini di classifica generale: probabile la prima volata di gruppo di questa edizione. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 PERCORSO. 153 chilometri con partenza da Fiorenzuola d’Arda ed arrivo in quel di Gavi. Il punto cruciale di giornata è il Passo del Penice: salita dura di 12,8 chilometri al 6,7% di pendenza media, posta però a 90 chilometri dal traguardo. Da lì in poi qualche saliscendi, il Passo Coppi (2,8 chilometri al 5,8%) e un tratto leggermente mosso per arrivare al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Fiorenzuola d’Arda-Gavi: orari, percorso, favoriti. Occasione per il fratello di Milan?

