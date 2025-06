Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi Fiorenzuola d’Arda-Gavi | orari percorso favoriti Ci sarà la prima volata?

Oggi si svolge la quinta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, un’occasione imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Da Fiorenzuola d’Arda a Gavi, i 153 km promettono emozioni e colpi di scena, con il Passo del Penice pronto a mettere alla prova i giovani talenti. La giornata potrebbe regalare la prima grande volata di gruppo di questa edizione: scopriamo insieme il percorso, gli orari e i favoriti di questa tappa attesa con trepidazione.

Quinta tappa per il Giro d’Italia NextGen 2025. Frazione che dovrebbe concedere tranquillità agli uomini di classifica generale: probabile la prima volata di gruppo di questa edizione. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. 153 chilometri con partenza da Fiorenzuola d’Arda ed arrivo in quel di Gavi. Il punto cruciale di giornata è il Passo del Penice: salita dura di 12,8 chilometri al 6,7% di pendenza media, posta però a 90 chilometri dal traguardo. Da lì in poi qualche saliscendi, il Passo Coppi (2,8 chilometri al 5,8%) e un tratto leggermente mosso per arrivare all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Fiorenzuola d’Arda-Gavi: orari, percorso, favoriti. Ci sarà la prima volata?

