Giro d’Italia NextGen 2025 | si ribalta la situazione a Gavi Vince Rafferty Tuckwell in Maglia Rosa

Il Giro d’Italia NextGen 2025 sorprende ancora una volta, capovolgendo le aspettative dei tifosi. La quinta tappa, originariamente prevista come una scontata volata di gruppo, si anima con una fuga vincente. A trionfare è Adam Rafferty, che conquista la maglia rosa e la vittoria più importante della sua giovane carriera. Tra Passo del Penice e Passo Coppi, l’asticella si alza: cosa riserva il resto di questa emozionante corsa?

Si ribalta, almeno momentaneamente, la situazione nel Giro d'Italia NextGen 2025. Tanti si aspettavano la volata di gruppo nella quinta tappa con partenza da Fiorenzuola d'Arda ed arrivo a Gavi, invece arriva nuovamente la fuga e vince nuovamente un irlandese per il secondo giorno consecutivo. Ad imporsi è infatti Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco), classe 2005 che coglie la vittoria più bella della carriera. Tra Passo del Penice e Passo Coppi si è formata la fuga giusta, dopo la gran battaglia nella fase iniziale della gara. A muoversi anche corridori importanti, con gli uomini di classifica che hanno fatto fatica a tenere chiusa la gara: Jarno Widar ha messo a lavoro la sua Lotto, che in ogni caso è andata in difficoltà.

