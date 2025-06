Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi La Punt-Santa Maria in Calanca | orari percorso favoriti Il San Bernardino sarà decisivo?

Il Giro di Svizzera 2025 entra nella sua fase cruciale con la tappa di oggi, la Santa Maria in Calanca, un percorso che potrebbe cambiare le sorti della classifica generale. Con il San Bernardino come sfida decisiva, gli occhi sono puntati sui favoriti e sulle strategie che potrebbero emergere. Resta da scoprire se Gregoire saprà mantenere il comando o se nuovi protagonisti saliranno alla ribalta. L’attesa è palpabile: il futuro della corsa si scrive proprio ora.

Dopo la grande vittoria nella quarta tappa di Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), il Giro di Svizzera 2025 propone oggi una frazione che potrebbe rappresentare lo snodo principale per il finale. Ci avviciniamo alla conclusione delle otto tappe della corsa elvetica, e la frazione odierna ha tutte le caratteristiche per essere decisiva e per muovere gli equilibri in una classifica generale guidata sempre da Romain Gregoire (Groupama-FDJ). Andiamo ad analizzare nel dettaglio le difficoltà della quinta frazione. PERCORSO. Si inizia immediatamente a salire verso il primo GPM di giornata, il Julierpass (7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi La Punt-Santa Maria in Calanca: orari, percorso, favoriti. Il San Bernardino sarà decisivo?

