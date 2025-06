Giro di Svizzera 2025 tappa 6 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro della Svizzera 2025 entra nel vivo con la spettacolare tappa 6, un vero e proprio tappone di montagna che promette emozioni e scossoni in classifica. Con un percorso impegnativo, altimetrie mozzafiato e favoriti pronti a sfidarsi, questa frazione sarà decisiva per definire i ruoli di leader e outsider. Non perdete gli orari della diretta TV e scoprite insieme a noi le strategie dei corridori in campo.

Santa Maria in Calanca, 19 giugno 2025 – Il tappone di montagna doveva dare una nuova conformazione alla classifica generale del Giro della Svizzera, e lo ha fatto. Oscar Onley si è preso la vittoria nella quinta tappa con arrivo a Santa Maria, precedendo in volata Joao Almeida, con Felix Gall terzo a 23”, poi a seguire Vauquelin a 57”, nuovo leader, Riccitello a oltre un minuto con Van Wilder e Alaphilippe. Per effetto di questo risultato anche la graduatoria è cambiata. La nuova maglia gialla è Kevin Vauquelin e precede Julian Alaphilippe di 29” e Joao Almeida, in forte risalita, terzo a 39”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro di Svizzera 2025, tappa 6: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Giro di Svizzera femminile 2025, domani il via da Gstaad. Tutte contro Demi Vollering

