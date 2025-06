Giro di Svizzera 2025 tappa 5 | vince Onley Vauquelin maglia gialla La classifica

Santa Maria (Svizzera), 19 giugno 2025 - La tappa regina del Giro di Svizzera 2025 ha regalato emozioni intense e rivendicazioni di leadership. Con quattro GPM di prima categoria, la battaglia è stata dura e spettacolare. Alla fine, sono stati Oscar Onley e Kévin Vauquelin a trionfare, con Vauquelin che indossa ora la maglia gialla e guida la classifica generale. Una giornata memorabile che promette ancora grandi colpi di scena nelle prossime tappe.

Santa Maria (Svizzera), 19 giugno 2025 - La tappa 5 è quella regina del Giro di Svizzera 2025, con 4 GPM di prima categoria da scalare. E' la giornata buona affinché Joao Almeida prosegua nella sua operazione rimonta: così è, ma stavolta il portoghese non c'entra la vittoria, oltre a mancare ancora l'appuntamento con la maglia gialla. Nell'ordine, fanno festa Oscar Onley e Kévin Vauquelin: il britannico, finora sfortunatissimo in carriera per i tanti infortuni ( 'memorabili' le 3 fratture alla clavicola in appena 8 mesi ), si prende una bella soddisfazione vincendo lo sprint stretto contro il portoghese e il francese scippa il simbolo del primato al connazionale Romain Grégoire, che naufraga presto salutando i sogni di gloria invece ancora lì, a sorpesa, per un redivivo Julian Alaphilippe, oggi in secondo in classifica generale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net