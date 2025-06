Giro di Svizzera 2025 | Onley vince la quinta tappa Vauquelin nuovo leader

Il Giro di Svizzera 2025 si infiamma ancora di più! Nella quinta tappa, vinta dal britannico Oscar Onley e con il transalpino Kevin Vauquelin che indossa ora la maglia gialla, lo spettacolo si fa sempre più emozionante. Cinque corridori protagonisti di una fuga appassionante hanno movimentato la corsa, regalando sorprese e grandi momenti di pura adrenalina. La gara si avvicina alla vetta: chi dominerà nei prossimi giorni?

Ancora salite al Giro di Svizzera 2025. La quinta tappa con arrivo in vetta a Santa Maria in Calanca ha visto primeggiare il britannico Oscar Onley (PicNic PostNL). Si rivoluziona anche la classifica con il transalpino Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels) nuova maglia gialla. Cinque corridori sono andati a comporre la fuga di giornata: Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Neilson Powless (EF Education – EasyPost), Javier Romo (Movistar Team), Aleksander Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team). Il gruppo ha lasciato spazio controllando al meglio la situazione. UAE Team Emirates – XRG ovviamente a dettare il passo in chiave Almeida e corridori in avanscoperta che, ad uno ad uno, sono stati raggiunti in vista dell’approccio dell’ascesa conclusiva. 🔗 Leggi su Oasport.it