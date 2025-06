Giro di fatture false per lavori mai svolti 24 aziende coinvolte e sei denunciati

Un’indagine sferrata dai finanzieri di Castelfranco ha smascherato un giro di fatture false che coinvolge ben 24 aziende, tra cui due imprese edili trevigiane, una delle quali vincitrice di gare pubbliche per oltre 2,6 milioni di euro. L’inchiesta, ancora in corso, mette sotto accusa pratiche fraudolente e rischia di scuotere il settore delle costruzioni. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli stringenti e trasparenza nei lavori pubblici.

Ci sono due aziende edili trevigiane, tra cui una vincitrice di gare d'appalto pubbliche tra Veneto e Lombardia per 2,6 milioni di euro e ora segnalata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, tra le attività coinvolte in una maxi inchiesta condotta dai finanzieri della Compagnia di Castelfranco.

