Giovanni Sarno ucciso nel suo letto per vendetta contro i fratelli ex boss pentiti | caso risolto dopo 10 anni

Dopo un decennio di mistero, la verità sull'omicidio di Giovanni Sarno emerge finalmente. La sua tragica morte, avvenuta nel letto e motivata da vendetta contro i fratelli ex boss pentiti di Ponticelli, si svela grazie a importanti ricostruzioni investigative. La vicenda dimostra come il coraggio di testimoniare possa avere conseguenze drammatiche, ma anche come la giustizia possa infine fare luce su oscure trame criminali. Continua a leggere.

Luisa De Stefano voleva uccidere anche patatina, ma un parente fece saltare i suoi piani; Ponticelli: vendette e omicidi ricostruiti dagli ex leader del cartello composto dai clan di Napoli est.

“Giovanni Sarno ammazzato a letto mentre dormiva”, il racconto dei pentiti De Stefano e Schisa - “Ho deciso insieme a Maione Vincenza, Onesto Gabriella, Minichini Michele, Ciro Contini e Giulio Ceglie di uccidere Sarno Giovanni, che è un fratello dei Sarno”, ha raccontato la pentita Luisa De ... Scrive internapoli.it