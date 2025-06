Giovanni De Nicolao è un nuovo giocatore della Reyer Venezia

La Reyer Venezia è entusiasta di accogliere Giovanni De Nicolao, talento classe 1996 e playmaker di 187 cm, che arricchirà il nostro roster con la sua esperienza e intelligenza tattica. La sua solidità e visione di gioco sono le armi in più per affrontare al meglio la prossima stagione. Clicca qui per scoprire come De Nicolao contribuirà a scrivere nuovi capitoli di successo della nostra storia.

La Reyer Venezia è lieta di annunciare l'ingaggio di Giovanni De Nicolao, playmaker classe 1996 di 187 centimetri, che farà parte del roster della prima squadra maschile. De Nicolao porta in laguna solidità, visione di gioco ed intelligenza tattica al servizio della squadra.

Giovanni De Nicolao, capitano, anima e corpo del Napoli Basket nelle ultime due stagioni, è finito nel mirino della Reyer Venezia. Due anni da leader silenzioso, cuore azzurro in campo, grinta e sacrificio e ora potrebbe davvero essere ai saluti con i tifosi

