Giostra giugno 2025 | ecco i nomi dei figuranti di Porta Crucifera

Scopri i nomi dei figuranti di Porta Crucifera per la giostra di giugno 2025, un evento che rinnova la tradizione e l’orgoglio del cuore storico di Verona. Questo quartiere, ricco di storia e leggende, ospita le nobili casate Bacci, Bostoli, Brandaglia e Pescioni, che si preparano a vivere una manifestazione indimenticabile. Un tuffo nel passato che unisce cultura, spettacolo e passione: non perdere l’appuntamento!

Il quartiere di Porta Crucifera si trova nel cuore del centro storico e comprende il settore nord-est della città. Al quartiere sono inoltre associate le antiche Cortine di Porta Crucifera e la Visconteria della Verona. Le casate dalla città sono Bacci, Bostoli, Brandaglia, Pescioni, quelle del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Giostra giugno 2025: ecco i nomi dei figuranti di Porta Crucifera

In questa notizia si parla di: crucifera - porta - giostra - giugno

Porta Crucifera si veste a festa: è la settimana del quartierista - Porta Crucifera si veste a festa: la settimana del quartierista è finalmente iniziata, portando con sé un’atmosfera di entusiasmo, tradizione e allegria.

Altra importante novità in vista del 9 Giugno!!!! Sara’ disponibile in vendita dalla sera stessa dell’evento allo Stadio Comunale Città di Arezzo (e nei giorni successivi presso Il Compasso Arredamenti) la replica della mitica maglia numero 8 di Menchino Vai su Facebook

LIVE | Colcitrone aprirà la Giostra di giugno, poi Santo Spirito, Sant'Andrea e Porta del Foro; Porta Crucifera aprirà la Giostra del Saracino del 21 giugno, poi le carriere di Santo Spirito, Sant'Andrea e Porta del Foro; Giostra, apre Porta Crucifera, poi Porta Santo Spirito, Porta Sant'Andrea, Porta del Foro.

Giostra, apre Porta Crucifera, poi Porta Santo Spirito, Porta Sant'Andrea, Porta del Foro - Si è svolta davanti al palazzo Comunale di Arezzo la Cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani ... Secondo lanazione.it

Porta Crucifera aprirà la Giostra del Saracino del 21 giugno, poi le carriere di Santo Spirito, Sant'Andrea e Porta del Foro - In città è già un clima da brividi per la sfida in piazza Grande di sabato: in palio la Lancia dedicata al Giubileo ... Segnala corrierediarezzo.it