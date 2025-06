Giornate di cinema 2025 | appuntamenti e ospiti da non perdere

Le Giornate di Cinema 2025 a Riccione si preparano a sorprendere con un programma ricco di appuntamenti imperdibili, ospiti d’eccezione e anteprime esclusive. Dal 29 giugno al 4 luglio, il festival consacrerà ancora una volta Riccione come cuore pulsante del cinema italiano e internazionale, creando momenti di confronto, ispirazione e divertimento per tutti gli amanti delle pellicole. Questo evento promette di essere un must dell’estate cinematografica: non mancate!

programma completo di Ciné Ciné – Giornate di Cinema 2025 a Riccione. Le Giornate di Cinema di Riccione rappresentano un appuntamento di rilievo nel panorama cinematografico italiano, dedicato sia agli operatori del settore che al pubblico appassionato. La quattordicesima edizione si svolgerà dal 29 giugno al 4 luglio 2025, offrendo un ampio ventaglio di eventi, anteprime e incontri con protagonisti del cinema nazionale e internazionale. Questo evento si conferma come punto di riferimento per l' industria cinematografica, coinvolgendo distributori, produttori e professionisti del settore in una serie di iniziative rivolte anche alle fasce più giovani.

