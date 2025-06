Giornata mondiale della Sclerosi laterale amiotrofica i neurologi Sin | Più ricerca cure e assistenza

Il 21 giugno si celebra la Giornata mondiale della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), un’occasione per sensibilizzare, promuovere la ricerca e rafforzare l’impegno nel migliorare le cure per questa malattia neurodegenerativa ancora senza cura definitiva. La Società italiana di neurologia rinnova il suo impegno in questa battaglia cruciale, perché ogni passo avanti può fare la differenza nella vita di chi combatte questa sfida.

In occasione della Giornata mondiale della Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), che si celebra il 21 giugno, la Società italiana di neurologia (Sin) rinnova il proprio impegno nel promuovere la ricerca, migliorare l'assistenza e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla patologia neurodegenerativa rara, progressiva e ancora priva di una cura definitiva, che in Italia interessa oltre

