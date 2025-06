Giornata mondiale del rifugiato musica moda e solidarietà in piazza Dante

Il 20 giugno, Piazza Dante si trasformerà in un palcoscenico di speranza e solidarietà, celebrando la Giornata mondiale del rifugiato con musica, moda e iniziative che uniscono le comunità. Promossa dal Consorzio Il Nodo e dalla rete Sai, questa giornata vuole sensibilizzare, coinvolgere e promuovere l’integrazione attraverso eventi coinvolgenti e significativi. Un’occasione imperdibile per rafforzare i valori di solidarietà e accoglienza che ci uniscono.

Piazza Dante, il 20 giugno a partire dalle 19,30, ospiterà le manifestazioni per la Giornata mondiale del rifugiato. A promuovere la giornata è il Consorzio di cooperative sociali Il Nodo, insieme all’intera rete dei progetti Sai (Sistema accoglienza integrazione) per minori stranieri non. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it