Giornata mondiale del rifugiato il racconto del reporter Pierfrancesco Curzi sulle frontiere di guerra

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l’Unione Rubicone e Mare invita la comunità a condividere un momento di riflessione e memoria attraverso le parole di Pierfrancesco Curzi, reporter impegnato a raccontare le frontiere di guerra. Un’occasione unica per ascoltare storie di partenze, viaggi e arrivi, che ci invitano a riflettere sulla nostra umanità e solidarietà. Non mancate a questo importante appuntamento che unisce cuore e coscienza collettiva.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l’Unione Rubicone e Mare invita la cittadinanza a un momento di ascolto, confronto e memoria collettiva. L’iniziativa, dal titolo “Storie di partenze, di viaggi e di arrivi”, si terrà Mercoledì 25 Giugno 2025 alle ore 18:00 presso il Centro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Giornata mondiale del rifugiato, il racconto del reporter Pierfrancesco Curzi sulle frontiere di guerra

